Son dakika haberleri! Ağbaba: "Asgari Ücrete Bu Yıl İki Kez Zam Yapılmasına Rağmen Asgari Ücret, Eylül Ayı İtibariyle 7500 TL'ye Yükselen Ortalama Açlık Sınırının 2 Bin TL... - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Ağbaba: "Asgari Ücrete Bu Yıl İki Kez Zam Yapılmasına Rağmen Asgari Ücret, Eylül Ayı İtibariyle 7500 TL'ye Yükselen Ortalama Açlık Sınırının 2 Bin TL...

09.10.2022 12:24
Son dakika haberleri! Ağbaba: "Asgari Ücrete Bu Yıl İki Kez Zam Yapılmasına Rağmen Asgari Ücret, Eylül Ayı İtibariyle 7500 TL'ye Yükselen Ortalama Açlık Sınırının 2 Bin TL...

Son dakika haberler: CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretli yurttaşların Ocak ve Ekim aylarındaki alım gücünü kıyasladı. Ağbaba, “Nebati’nin kendisinin dahi anlamadığı bu yepyeni ekonomi modelinin dar gelirlilere getirdiği tek şey açlık ve yoksulluk oldu. Asgari ücrete bu yıl iki kez zam yapılmasına rağmen asgari ücret, eylül ayı itibariyle 7500 TL’ye yükselen ortalama açlık sınırının 2 bin TL altında kaldı” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretli yurttaşların Ocak ve Ekim aylarındaki alım gücünü kıyasladı. Ağbaba, "Nebati'nin kendisinin dahi anlamadığı bu yepyeni ekonomi modelinin dar gelirlilere getirdiği tek şey açlık ve yoksulluk oldu. Asgari ücrete bu yıl iki kez zam yapılmasına rağmen asgari ücret, eylül ayı itibariyle 7500 TL'ye yükselen ortalama açlık sınırının 2 bin TL altında kaldı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretli yurttaşların 2022 yılı Ocak ve Ekim aylarındaki asgari ücretlinin alım gücünü kıyasladı. Ağbaba yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:

"Erdoğan enflasyonun önce yaz aylarında düşeceğini söylerken şimdi de enflasyonda kalıcı düşüşün yeni yılda gerçekleşeceğini iddia etti. Erdoğan daha önce de yaz aylarında fiyatlar aşağı inecek dedi ama fiyatlar neredeyse ikiye katlandı. Haziran ayında asgari ücrete ikinci zam yapılmasına rağmen asgari ücretin alım gücü ocak ayında 4253 TL asgari ücretin kat be kat altında kaldı. Ekim ayında asgari ücretlinin alım gücü ocak ayına göre patateste 283 kilo, domateste 140 kilo, kuru soğanda ise 130 kilo azaldı.

Asgari ücretlinin sofrasındaki temel bakliyat ürünleri ise ocak ayına göre kaybı 182 kiloya kadar yükseldi. 4253 TL asgari ücretle Ocak ayında 287 kilo pirinç alabilen asgari ücretli, Ekim ayında 5500 TL asgari ücretle alım gücü 161 kiloya kadar düştü.

Nebati'nin kendisinin dahi anlamadığı bu yepyeni ekonomi modelinin dar gelirlilere getirdiği tek şey açlık ve yoksulluk oldu. Asgari ücrete bu yıl iki kez zam yapılmasına rağmen asgari ücret, Eylül ayı itibariyle 7500 TL'ye yükselen ortalama açlık sınırının 2 bin TL altında kaldı. Nebati enflasyon gerileyecek, gıda fiyatları ucuzlayacak dedi ama asgari ücretlinin kaybı 10 ay öncesine göre kat be kat arttı. Bu gidişle de bu modelin getireceği tek şey açlıktan ve yoksulluktan başka bir şey olmayacaktır. Asgari ücretlinin alım gücü her geçen ay azalmaya devam edecektir."

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Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ağbaba: 'Asgari Ücrete Bu Yıl İki Kez Zam Yapılmasına Rağmen Asgari Ücret, Eylül Ayı İtibariyle 7500 TL'ye Yükselen Ortalama Açlık Sınırının 2 Bin TL... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Ağbaba: "Asgari Ücrete Bu Yıl İki Kez Zam Yapılmasına Rağmen Asgari Ücret, Eylül Ayı İtibariyle 7500 TL'ye Yükselen Ortalama Açlık Sınırının 2 Bin TL... - Son Dakika
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