Son dakika haberleri: Ağbal: "TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak."
25.12.2020 11:33
Son dakika ekonomi haberi... Ağbal: "TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak.
Ağbal: "TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak."
Enflasyon, TCMB, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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