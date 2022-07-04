Son dakika haberleri | Ağılda çıkan yangın 20 hayvanı telef etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Ağılda çıkan yangın 20 hayvanı telef etti

04.07.2022 22:44
Son dakika haberleri | Ağılda çıkan yangın 20 hayvanı telef etti

Son dakika haberler: Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında A.K.'ye (37) ait ağılda çıkan yangında 7 koyun, 9 kuzu, 2 keçi ve 2 oğlak olmak üzere toplam 20 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Soma Olay Yeri İnceleme ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede yangının sebebi tespit edilemezken, olayla ilgili Kırkağaç Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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Son dakika 3. sayfa: Manisa İtfaiyesinden yoğun mesai Son dakika 3. sayfa: Manisa İtfaiyesinden yoğun mesai Manisa'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü Manisa'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

Kırkağaç, İtfaiye, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Ağılda çıkan yangın 20 hayvanı telef etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Ağılda çıkan yangın 20 hayvanı telef etti - Son Dakika
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