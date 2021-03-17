Son dakika haberleri | Ağır hasta 1484 oldu, 17 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 752 bin 23'e yükseldi.
17.03.2021 21:17
Edinilen son dakika haberine göre Ağır hasta 1484 oldu, 17 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 752 bin 23'e yükseldi.
Ağır hasta 1484 oldu, 17 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 752 bin 23'e yükseldi.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Ağır hasta 1484 oldu, 17 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 752 bin 23'e yükseldi. - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 17 Mart günü koronavirüs nedeniyle 73 kişi vefat etti, 18 bin 912 yeni vaka tespit edildi Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ile yeniden izleyici karşısına çıkacak F.Bahçe'de Erol Bulut için karar verildi! Kazanmaktan başka hiçbir şansı kalmadı Bir gün önce uyardığı arkadaşının kazasına denk geldi HDP'ye açılan kapatma davasında 600'den fazla isim hakkında siyaset yasağı istendi Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan saldırganı vatandaşlar yakaladı Ürdün'de 16 yaşındaki çocuğa işkence yapan 6 kişi idama mahkum edildi AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı