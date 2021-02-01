Son dakika haberleri... Ağır hasta 1615 oldu, 8 bin 16 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 370 bin 431'e yükseldi.
01.02.2021 20:47
Son dakika haber: Ağır hasta 1615 oldu, 8 bin 16 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 370 bin 431'e yükseldi.
Ağır hasta 1615 oldu, 8 bin 16 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 370 bin 431'e yükseldi.
Sağlık, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Son dakika haberleri... Ağır hasta 1615 oldu, 8 bin 16 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 370 bin 431'e yükseldi. - Son Dakika
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