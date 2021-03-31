Son dakika haberleri... Ağır hasta sayısı 2 bin 82 oldu, 19 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 14 bin 226'ya yükseldi
31.03.2021 20:29
Son dakika gündem haberine göre Ağır hasta sayısı 2 bin 82 oldu, 19 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 14 bin 226'ya yükseldi.
Ağır hasta sayısı 2 bin 82 oldu, 19 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 14 bin 226'ya yükseldi
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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