Son dakika haberleri... Ağır hasta sayısı 2 bin 82 oldu, 19 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 14 bin 226'ya yükseldi

Son dakika gündem haberine göre Ağır hasta sayısı 2 bin 82 oldu, 19 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 14 bin 226'ya yükseldi.

Ağır hasta sayısı 2 bin 82 oldu, 19 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 14 bin 226'ya yükseldi

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Ağır hasta sayısı 2 bin 82 oldu, 19 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 14 bin 226'ya yükseldi - Son Dakika

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