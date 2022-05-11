Son dakika haberleri: Ağlı'da "En İyi Narkotik Polisi; Anne" semineri verildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Ağlı'da "En İyi Narkotik Polisi; Anne" semineri verildi

11.05.2022 09:34
Son dakika haberleri: Ağlı'da "En İyi Narkotik Polisi; Anne" semineri verildi

Son dakika haberler: Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi; Anne" seminerinde anne ve anne adayları bilgilendirildi.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi; Anne" seminerinde anne ve anne adayları bilgilendirildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ağlı İlçesinde anne ve anne adaylarına, kamu kurum ve kuruluşları çalışanları ile muhtarlarına "En İyi Narkotik Polisi; Anne" semineri verildi.

Ağlı Belediyesi konferans salonunda yapılan seminerde, uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile önemli bilgiler verildi. Ayrıca, muhtarlara seminerde uyuşturucu ile mücadele konusu ile ilgili broşür dağıtıldı. - KASTAMONU

Son dakika haberleri: Ağlı'da En İyi Narkotik Polisi; Anne semineri verildi
Son dakika haberleri: Ağlı'da En İyi Narkotik Polisi; Anne semineri verildi
Son dakika haberleri: Ağlı'da En İyi Narkotik Polisi; Anne semineri verildi
Son dakika haberleri: Ağlı'da En İyi Narkotik Polisi; Anne semineri verildi
Son dakika haberleri: Ağlı'da En İyi Narkotik Polisi; Anne semineri verildi

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İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Ağlı'da 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' semineri verildi - Son Dakika


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