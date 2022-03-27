Son dakika haberleri! Ağlı Kaymakamı Kazanasmaz'dan denetim noktalarına ziyaret - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Ağlı Kaymakamı Kazanasmaz'dan denetim noktalarına ziyaret

27.03.2022 12:47
Son dakika haberleri! Ağlı Kaymakamı Kazanasmaz'dan denetim noktalarına ziyaret

Edinilen son dakika haberine göre Ağlı Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, polis ve jandarma denetim noktalarını ziyaret etti.

Ağlı Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, polis ve jandarma denetim noktalarını ziyaret etti.

Ağlı Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, ilçe girişlerinde polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan yol kontrol ve denetim noktalarını ziyaret ederek, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Denetim sırasında durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlarla sohbet eden ve yapılan uygulamalar hakkında İlçe Emniyet Amiri V. Adem Akman ve İlçe Jandarma Komutanı Mahir Doğan'dan bilgi alan Kaymakam Kazanasmaz, "Ülkenin barış ve huzurunu gece-gündüz demeden siz sağlıyorsunuz. Yastığa başımızı koyduğumuzda rahat bir şekilde uyuyorsak, sizlerin sayesindedir. Bu nedenle, sizlere yapmış olduğunuz bu kutsal görevde başarılar diliyorum" dedi. - KASTAMONU

Son dakika haberleri! Ağlı Kaymakamı Kazanasmaz'dan denetim noktalarına ziyaret
Son dakika haberleri! Ağlı Kaymakamı Kazanasmaz'dan denetim noktalarına ziyaret

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Münir Karaloğlu, Jandarma, Hisarcık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Ağlı Kaymakamı Kazanasmaz'dan denetim noktalarına ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Ağlı Kaymakamı Kazanasmaz'dan denetim noktalarına ziyaret - Son Dakika
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