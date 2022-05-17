Son dakika haberleri: Ağrı'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Ağrı'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

17.05.2022 13:01
Son dakika haberleri: Ağrı'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Ağrı'da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Ağrı'da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Özbaşı köyünde yaşayan ve akraba olan husumetli Elmas aileleri arasında il merkezindeki Dörtyol Kavşağı'nda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş, bıçak, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada, 4 kişi yaralandı.

Bölgeye yakın olan adliyede görevli polis ve jandarma ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı.

Takviye polis ekiplerinin yönlendirildiği kavgada yaralanan 2'si ağır 4 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı, kavgada kullanıldığı değerlendirilen 2 silah ele geçirildi.

Kavga anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri: Ağrı'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Ağrı'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Ağrı'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Ağrı'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Polis, Ağrı, Güncel, Son Dakika

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