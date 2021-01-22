Son dakika haberleri: - Ağrı'da ayakkabı çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika

- Ağrı'da ayakkabı çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı

AĞRI - Ağrı'da girdikleri apartmandan ayakkabı çalan hırsızlar, binanın güvenlik kameralarını fark etmeyince yakalandılar.

Ağrı merkez Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir binanın en üst katına çıkarak iş kapı önlerindeki ayakkabılara kontrol eden 2 kişi beğendikleri ayakkabıyı çalarken güvenlik kameralarından kaçamadılar.

Olay görüntülerini izleyen apartman sakinleri görüntüleri polise vererek hırsızların yakalanmasını istediler.