Son dakika haberleri: - Ağrı'da ayakkabı çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: - Ağrı'da ayakkabı çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı
22.01.2021 14:30
Edinilen son dakika gelişmesine göre - Ağrı'da ayakkabı çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı Ağrı'da girdikleri apartmandan ayakkabı çalan hırsızlar, binanın güvenlik kameralarını fark etmeyince yakalandılar.
- Ağrı'da ayakkabı çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı
AĞRI - Ağrı'da girdikleri apartmandan ayakkabı çalan hırsızlar, binanın güvenlik kameralarını fark etmeyince yakalandılar.
Ağrı merkez Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir binanın en üst katına çıkarak iş kapı önlerindeki ayakkabılara kontrol eden 2 kişi beğendikleri ayakkabıyı çalarken güvenlik kameralarından kaçamadılar.
Olay görüntülerini izleyen apartman sakinleri görüntüleri polise vererek hırsızların yakalanmasını istediler.
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