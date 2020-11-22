DOĞU Anadolu Bölgesi'nde soğuk havayla birlikte kar yağışı etkili olurken, Ağrı'ya yağan karla sevinen çocuklar, kar topu oynadı.

Kentin merkez Yukarı Küpkıran köyünde yaşayan çocuklar, yaz mevsiminde bodrum katlara bıraktıkları kızaklarını yağan karla birlikte yeniden çıkardı. Çocuklar, kızakla kaymak için köyün biraz dışında bulunan hafif engebeli araziye gitti. Yerde kar az olduğu için kayamayan çocuklar, kar topu oynamaya başladı. Bu sene geciken karla buluşmanın sevincini yaşadıklarını belirten Berat Güzel (15), "Köydeki arkadaşlarla kar yağdığını görünce çok sevindik ve hemen kızaklarımızı çıkarıp kışın kaydığımız yere gittik. Kar fazla olmadığı için kızak keyfini tam çıkaramayınca kar topu oynamaya başladık. Kızaklarımızın bakımını yapmış olduk. Çünkü genelde kızaklarla yarış yapıyoruz. Şimdi karın tam yağmasını bekliyoruz. Kışın kar bizim için tek eğlence demek" diye konuştu.