Son dakika haberleri! Ağrı'da göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Ağrı'da göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü

24.04.2022 21:40
Son dakika haberleri! Ağrı'da göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü

Son dakika haber: Ağrı'da içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Ağrı'da içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Diyadin ilçesinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan 41 LV 554 plakalı minibüs, Büvetli köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde 2 kişinin öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ve 10 düzensiz göçmen, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Araç sürücüsü tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

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Diyadin, Minibüs, Ağrı, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ağrı'da göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Ağrı'da göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika
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