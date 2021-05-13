Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde nöbet kulübesine teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda 1 polis şehit oldu, 3 polis yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'na yakın bir bölgeden bulunan bağlı Bölükbaşı köyünde güvenlik güçlerinin nöbet değişimi sırasında teröristlerce roketli ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 1 polis memuru şehit olurken, 3 polis memuru ise yaralandı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

(Merve Gökbakan/ İHA)