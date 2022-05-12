Ağrı'nın Diyadin ilçesinde jandarma trafik ekiplerince öğrencilere trafik işaret levhalarının tanıtılması amacıyla 4 okulda trafik köşesi oluşturuldu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, 07-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşları trafik konusunda bilgilendirmek amacıyla yoğun olarak kullanılan noktalara trafikle ilgili bilgilendirme pankartları astı.

Jandarma ekipleri, "Trafikte Okul-Jandarma El Ele, Birlikte Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında ise öğrencilerin trafik eğitimi ve trafik bilincinin etkin bir şekilde sağlanması ile trafik işaret levhalarının tanıtılması amacıyla pilot ilçe seçilen Diyadin'de ikisi köy okulu, dört ilkokulda çalışma yaptı.

Ekipler, öğrencilerin trafik işaret levhalarını daha iyi öğrenmesi için okulların girişine trafik köşesi yaptı.

Jandarma ekipleri Türk bayraklarını da yeniledikleri okullarda, trafik kurallarının öğretilmesi, trafikle ilgili öğrenci ve öğretmenlere eğitim ve seminerler vererek el broşürleri dağıttı.

Projeyi il genelindeki tüm okullarda hayata geçirmeyi planlayan jandarma ekipleri, öğrencilere güvenli trafik bilincinin kazandırılması için etkinliklere devam edecek.