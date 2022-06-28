Son dakika haberleri! Ağrı'da selin bilançosu; 34 yapıda hasar var

AĞRI Valiliği, Doğubayazıt ilçesine bağlı Gürbulak, Karabulak ve Bardaklı köylerinde dün yaşanan sel felaketinde 34 yapının hasar gördüğünü ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "27 Haziran 2022 günü Doğubayazıt İlçesinde saat 15.00 sularında başlayan şiddetli yağış nedeniyle Bardaklı köyünde 1, Gürbulak köyünde 3 ve Karabulak köyünde 30 olmak üzere toplam 34 yapının sel sularından etkilendiği AFAD ekiplerimizce yerinde tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda bölgeye derhal iş makinaları sevk edilerek gerekli müdahaleler yapılmış ve sel sularının tahliyesi tamamlanmıştır. Yapılan görüşmelerde selden etkilenen vatandaşlarımız yakınlarının ve akrabalarının evlerinde kalmak istediklerini ve barınma taleplerinin olmadığını ekiplerimize ifade etmişlerdir. Bununla birlikte selden etkilenen vatandaşlarımız için; Kızılay tarafından Karabulak köyünde 500 kişilik kahvaltı ve öğle yemeği verilmiştir" denildi. Doğubayazıt'ta sel sularına maruz kalan yapılar için valiliğin koordinasyonunda Hasar Tespit Komisyonu oluşturulduğu ve çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.