Son dakika haberleri: Ağrı'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Ağrı- Hamur karayolunda yapılan yol çalışmalarında Ağrı Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde bayrakçı olarak görev yapan Ebubekir Kılıç isimli vatandaş, 04 D 3822 plakalı hayvan yüklü kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda Jandarma, Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 12:16 - Kaynak: İHA
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