Son dakika haberleri | Ağrı'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Ağrı'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

18.05.2022 11:11
Son dakika haberleri | Ağrı'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, bir miktar uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, bir miktar uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Doğubayazıt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.S'nin, İran'dan uyuşturucu madde getirip ilçe merkezinde satacağı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, Gürbulak Gümrük Kapısı istikametinden gelen A.S'nin içerisinde bulunduğu aracı Ağrı İran kara yolunun Komando Kavşağı mevkisinde durdurdu.

Üzerinde yapılan aramada yaklaşık 106 gram metamfetamin ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Savcılığa sevk edilen şüpheli, buradaki işlemleri sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Ağrı'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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