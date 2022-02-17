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Son dakika haberleri | Ağrı'da yeni yapılan sınıflarla ana sınıflarında okullaşma oranı 93'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Ağrı'da yeni yapılan sınıflarla ana sınıflarında okullaşma oranı 93'e yükseldi

17.02.2022 18:05
Son dakika haberleri | Ağrı'da yeni yapılan sınıflarla ana sınıflarında okullaşma oranı 93'e yükseldi

Son dakika haber: Ağrı'da, faaliyete geçen 71 sınıfla, il genelindeki ana sınıfı okullaşma oranı yüzde 93'e yükseldi.

Ağrı'da, faaliyete geçen 71 sınıfla, il genelindeki ana sınıfı okullaşma oranı yüzde 93'e yükseldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda yapılan ana sınıflarının toplu açılışı için il merkezindeki Soma 13 Mayıs Madencileri İlkokulunda program düzenlendi.

Vali Osman Varol ve beraberindekiler, kurdele keserek sembolik olarak ana sınıflarının açılışını gerçekleştirdi.

Okuldaki anasınıflarını gezerek minik öğrencilerle sohbet eden Varol, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Vali Varol, gazetecilere, il genelindeki okullarda ana sınıflarının yaygınlaşması için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Eylül ayına kadar ilde ana sınıfı okullaşma oranının yüzde 64 olduğunu belirten Varol, şöyle konuştu:

"Bu çok kabul edilebilir bir oran değil. Geçtiğimiz yılı pandemi sürecinde eğitimden uzak geçirdiğimizi farz edersek çok hızlı bir çalışma yapmamız gerekiyordu. Milli Eğitim Müdürümüz ve ekibi hızlı bir çalışma gerçekleştirdi. İlk önce il merkezi, ilçeler ve köylerimizde öğrenci potansiyeline yönelik bir tarama gerçekleştirildi. Burada tespit edilen eksiklerle mevcut binalarımızda alanlar yaratarak anasınıfları kazandırmaya başladık."

Varol, ihtiyacı olan okullarda ana sınıfı sayısını artırdıklarını ve birçok okulda da ilk defa ana sınıfı açtıklarını söyledi.

Ana sınıfı sayısının artırılmasının önemli bir başarı olduğunu kaydeden Varol, "71 yeni ana sınıfını ilimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüzde 64 olan 5 yaş grubu okul öncesi okullaşma oranımızı yüzde 93'e çıkardık. Hedefimiz, bir tane bile çocuğumuzun okul öncesi eğitimden mahrum olmamasını sağlamak ve oranımızı yüzde 100'e çıkarmak. Ülkemizin her köşesi hizmetlerin en iyisine layıktır. Ağrı'mızın evlatlarının en iyi eğitim olanaklarına kavuşması için çalışmalarımıza gayretle devam edeceğiz." diye konuştu.

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milli eğitim bakanlığı, Mayıs, Soma, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Ağrı'da yeni yapılan sınıflarla ana sınıflarında okullaşma oranı 93'e yükseldi - Son Dakika


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