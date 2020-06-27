Son dakika haberleri: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne engelsiz erişim ödülü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne engelsiz erişim ödülü

Son dakika güncel haberi: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu sene üçüncüsü gerçekleştirilen 'Engelsiz Erişim Ödülleri'nde üç birimle Mekanda Erişilebilirlik Bayrağı (Turuncu Bayrak) ödülü aldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu sene üçüncüsü gerçekleştirilen 'Engelsiz Erişim Ödülleri'nde üç birimle Mekanda Erişilebilirlik Bayrağı (Turuncu Bayrak) ödülü aldı. Üniversite böylelikle geçtiğimiz yıl 3 kategoride 11 ödül alan 4 birimin yanına yeni birimler ekleyerek engelli dostu üniversite yapısını pekiştirmiş oldu.

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Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel etkinliklere ulaşmalarında farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen 'Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni', tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) Pandemisi nedeniyle video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.


Bu sene üçüncüsü gerçekleştirilen Engelsiz Erişim Ödülleri'ne 116 üniversiteden 841 başvuru yapıldı. 'Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim' temalarıyla düzenlenen törende yükseköğretim kurumlarına 'Mekanda Erişebilirlik', 'Eğitimde Erişebilirlik' ve 'Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişebilirlik' kategorilerinde Engelsiz Üniversite Bayrağı verildi.


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, 431 başvurunun yapıldığı 2020 Yılı Mekanda Erişebilirlik Bayrağı kategorisinde Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Öğrenci Yaşam Merkezi binaları ile Turuncu Bayrak aldı.


Geçtiğimiz yıl 3 kategoride 4 birimle alınan 11 ödülün yanına yeni birimler ekleyerek engelli dostu üniversite anlayışını pekiştirdiklerini belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, engelli öğrencilerin her ihtiyacını karşılayan, bilginin sevgiyle bütünleştiği üniversiteyi her anlamda model bir eğitim yuvası haline getirdiklerini söyledi. - AĞRI

Yükseköğretim Kurulu, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 10:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne engelsiz erişim ödülü - Son Dakika

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