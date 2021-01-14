Iğdır'da sağlık personeline CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanıyor - Son Dakika

Iğdır Devlet Hastanesinin başhekimi Raşit İlhan'a aşı yapılması

Iğdır Devlet Hastanesinin başhekimi Raşit İlhan'ın açıklaması

Sağlık çalışanlarına aşı yapılması Iğdır'da da sağlık çalışanları Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında aşılanmaya başlandı.

Aşıların uygulandığı Iğdır Devlet Hastanesinin başhekimi Dr. Raşit İlhan, salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığını anımsattı.

Salgında çok sayıda can kaybının yaşandığına işaret eden İlhan, "Çok şükür ki aşı üretildi, uygulanmaya başlandı. Sayın Sağlık Bakanımız da ilk aşıyı olanlardan birisiydi. Biz de ilk aşıyı olarak öncülük yaptık." diye konuştu.