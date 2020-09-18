Son dakika haberleri | Ağrılı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Gelen son dakika haberine göre Ağrılı şehit son yolculuğuna uğurlandı Kuzey Irak'ta yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan'ın cenazesi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Ağrılı şehit son yolculuğuna uğurlandı
AĞRI - Kuzey Irak'ta yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan'ın cenazesi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ağrı Ulu Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından şehit Piyade Teğmen Harun Aslan'ın cenazesi defnedildi.
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