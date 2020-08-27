Son dakika haberleri... Ahi Evran Gençlik Kampı gençleri ağırladı - Son Dakika

Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişimini sağlayan Türkiye'nin önde gelen kamplarından Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Ahi Evran Gençlik Kampı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri eşliğinde gençlere ev sahipliği yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde 2012 yılından itibaren doğa kampı olarak hizmet vermeye başlayan Kırşehir'in Kaman ilçesindeki tesis, geçen sürede Edirne'den Hakkari'ye, Trabzon'dan Antalya'ya kadar binlerce gencin kaynaşmasına ve gelişimine katkı sağladı.

Kovid-19 salgınının başlamasından sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden düzenlenen kamp, Kırşehir'den 2020 yılında 6 farklı dönemde 236 gence ev sahipliği yaptı. Kampa katılan gençler, maske, mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında faaliyetlerde bulundu.

Türkiye genelinde gençlerin katıldığı Genç Ideathon Yarışları finallerinin de yapıldığı tesis, 15 Temmuz gazilerini de ağırladı.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, AA muhabirine, Türkiye'nin en büyük kamplarından biri olan Ahi Evran Gençlik Kampı'nda pandemi tedbirlerini almak suretiyle faaliyetlere devam ettiklerini söyledi.

İlk etapta salgın nedeniyle Kırşehir'deki gençlere hizmet verdiklerini belirten Şahin, bakanlığın talimatları ve izinleri doğrultusunda farklı illerden gençlerde de ilerleyen günlerde hizmet vermeyi arzu ettiklerini dile getirdi.

Şahin, farklı zamanlarda Kırşehir'den kız ve erkek gruplarının ayrı ayrı olarak kampta ağırlandığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Kovid-19 salgınına rağmen tedbirlerimizi alarak Ahi Evran Gençlik Kampı'nda 6 farklı dönemde 236 öğrencimizi ağırladık. Kız ve erkek grupları olmak üzere çocuklarımızı, gençlerimizi misafir ederek, sosyal, kültürel ve spor etkinlikleri yapmalarını sağladık. Onların milli manevi ve demokratik değerleri öğrenmeleri, ruhen ve bedenen gelişimlerini sağmaları amacıyla kampımızda çeşitli aktiviteler yaptık. Kano ve bisiklet turları, geleneksel okçuluk, ebru sanatı, futbol, basketbol voleybol gibi etkinliklerle onların gelişimine katkı sunmaya çalıştık."

Aynı zamanda çeşitli seminer ve sunumlarla onların milli ve manevi duygularını geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Şahin, "15 Temmuz programları düzenledik. 15 Temmuz gazilerimizi misafir ettik. Onların anlattıklarını öğrencilerimiz dinledi. Tarihi önem arz eden konularda da özellikle interaktif şekilde programlara katılmalarını sağladık." dedi.