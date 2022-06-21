Son dakika haberleri! Ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu

21.06.2022 19:19
Son dakika haberleri! Ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu

Son dakika haberleri... Sivas'ın Gürün ilçesinde Mustafa Yıldırım'a ait ahırda çıkan yangında dumandan etkilenen 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

Sivas'ın Gürün ilçesinde Mustafa Yıldırım'a ait ahırda çıkan yangında dumandan etkilenen 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Sivas'ın Gürün ilçesi Şuğul Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Yıldırım'a ait ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın samanların tutuşması ile kısa sürede tüm ahırı sardı. Yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı. Gürün Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken söndürme çalışmalarına Darende Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Yangın bitişikte bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınsa da ahırda bulunan 10 büyük baş hayvan dumandan etkilenerek telef oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Mustafa Yıldırım, Gürün, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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