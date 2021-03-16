Son dakika haberleri: Ahırda çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde ahırda çıkan yangında çatı çöktü. Ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvan telef oldu.
Cumayeri ilçesi Sırtpınar köyünde İbrahim Güleç'e ait ahırda elektrik kontağından başladığı düşünülen yangın, ahırın tamamını kapladı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle ahırın çatısı, içerideki büyükbaş hayvanların üzerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürürken, içerde bulunan 6 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.
Kaynak: DHA
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