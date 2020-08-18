Son dakika haberleri! Ahırda çıkan yangında 8 hayvan telef oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ahırda çıkan yangında 8 hayvan telef oldu

Bir son dakika haberine göre Ahırda çıkan yangında 8 hayvan telef oldu Kırıkkale'deki ahır yangınında 200 bin liralık zarar oluştu Yangından kurtulan 5 büyükbaş ahır yanınca açıkta kaldı Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki bir köyde çıkan ahır yangınında 8 büyükbaş hayvan telef olurken büyük çapta maddi hasar oluştu.

Ahırda çıkan yangında 8 hayvan telef oldu

Kırıkkale'deki ahır yangınında 200 bin liralık zarar oluştu

Yangından kurtulan 5 büyükbaş ahır yanınca açıkta kaldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki bir köyde çıkan ahır yangınında 8 büyükbaş hayvan telef olurken büyük çapta maddi hasar oluştu. Ahırı komple yanan çiftçinin otlamaya çıkarılan 5 hayvanı da açıkta kaldı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Ceritmüminli köyünde besicilik yapan Yılmaz Kartalcı'ya ait ahırda, öğlen saatlerinde yangın meydana geldi. Alevleri gören köy sakinleri bahçe sulama hortumları ve kovalarla yangına müdahale ederken içerideki hayvanları kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine Keskin Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede köye ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmaların ardından yangını söndürdü. Soğutma işlemlerinin ardından yangında 8 büyükbaş hayvanın telef olduğu 1 ton nohut ve 300 saman balya küle döndüğü belirlendi.

Otlamaya çıkarılan hayvanlar ahır yanınca açıkta kaldı

Haberi alır almaz evine koşan ve ahırının alevler arasında kaldığını gören Kartalcı, ekiplerin soğutma çalışmasının ardından 8 hayvanının yangında telef olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı. Otlatmaya çıkardığı diğer 5 büyükbaş hayvanının da ahır yandığı için açıkta kaldığını ve barındıracak yeri olmadığını dile getiren Kartalcı, yetkililerden destek istedi. Geçimlerini besicilikle sağladıklarını ve ahırlarının komple yandığını ifade eden Yılmaz Kartalcı, yeni bir mandıranın maliyetinin de yaklaşık 200 bin lira olduğunu söyledi.

"8 hayvan yanmış"

Ahırdaki yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiklerini belirten Kartalcı, "Yangının elektrikten çıktığını tahmin ediyoruz. Sabah fasulye toplamaya gittim. Telefonda 'ahır yanıyor' dediler. Geldiğimde yapacak bir şey yoktu. Hayvanlar içeride yanmış. Komşular koştu ama yapacak bir şey yoktu. 8 hayvan yanmış 7'ydi bir de düve vardı onu görmemiştim. Toplamda 8 hayvan yanmış" dedi.

"İçeri girmeye çalışmışlar fakat girememişler"

Komşularının kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştıklarını anlatan Kartalcı, "Söndüremeyince sonra da itfaiye geldi. İtfaiye kararttı. Zaten hayvanlar yanmış kurtaracak bir şey yok. Hatta içeri birkaç kişi girmeye çalışmış ama girememişler. Zehirlenerek ölenler olmuş. Toplamda 13 hayvanım vardı. İşte 8 tanesi yandı 5'i de burada" diye konuştu.

Anne Semiha Kartal ise mandıranın tamamen kül olduğunu anlatarak tek umutlarının devlet olduğunu aktardı.

Son dakika haberleri! Ahırda çıkan yangında 8 hayvan telef oldu

Kırıkkale, İtfaiye, Keskin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 22:19

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Ahırda çıkan yangında 8 hayvan telef oldu - Son Dakika
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