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Son dakika haberleri... Ahmet Ağaoğlu: "Yayıncı kuruluşla yaşanan sıkıntıların çok büyük bir bölümünün de bizden kaynaklandığı şeklinde bir algı oluştu" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ahmet Ağaoğlu: "Yayıncı kuruluşla yaşanan sıkıntıların çok büyük bir bölümünün de bizden kaynaklandığı şeklinde bir algı oluştu"

28.07.2021 16:42
Son dakika haberleri... Ahmet Ağaoğlu:

Son dakika haberler... TFF Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Yayıncı kuruluşla yaşanan sıkıntıların çok büyük bir bölümünün de bizden kaynaklandığı şeklinde bir algı oluştu" dedi.

TFF Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Yayıncı kuruluşla yaşanan sıkıntıların çok büyük bir bölümünün de bizden kaynaklandığı şeklinde bir algı oluştu" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ankara'da düzenlenen TFF Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Yayıncı kuruluşla yaşanan sıkıntıların çok büyük bir bölümünün de bizden kaynaklandığı şeklinde bir algı oluştu. Fazla hesaplara, detaylara ve eleştirile girmeden tarlada çalışan biz ürünümüzü pazarlayan siz. Bir kereye mahsus indirim yapılmış olabilir, biz kapıyı sonuna kadar açtık, sonuna kadar da böyle gideceği anlamının çıkmadığını bunun da sürekli toplantılarda ifade ettik" diye konuştu.

"Kendi ticari başarısızlıklarının bedelini ülke futboluna ödetemezler"

Yayıncı kuruluşla yaşanan problemlerle ilgili Başkan Ağaoğlu, "Alt liglerin kulüp başkanlarının ne tür sıkıntılar içerisinde olduğu, aynı zamanda Anadolu kulüplerinin gelirlerinin yüzde 60, yüzde 90'ının naklen yayın gelirlerinden kaynaklandığını düşünürsek birkaç kulüp başkanımızın özellikle Sivas Kulübü Başkanımızın parayı kasada görmeden transfer yapmadığını hepimiz biliyoruz. Takdir ediyorum kendisini. Böyle bir sıkıntının yaşandığı yerde eğer her şey güllük gülistanlıksa yüzde 25 peşinimizi biz en geç yayın süresi olan 15 Ağustos tarihinde istiyoruz. Bununla alakalı da konuyu kapatıyorum. Ama ciddi sıkıntı vardır. Ama yayıncı kuruluş ile ilgili ciddi sıkıntı vardır. Pandemi oldu indirim, enflasyon oldu indirim, kur arttı indirim, indirim indirim indirim dönüp baktığınız zaman TMSF'deyken 2 milyon 300 olan abone sayısı bugün 1 milyon 300'lere düşmüş durumda. Kendi ticari başarısızlıklarının bedelini ülke futboluna ödetemezler" ifadelerini kullandı.

"Problemleri birlikte çözmek zorundayız"

Kulüpler olarak problemleri birlikte çözmek zorunda olduklarının altını çizen Ağaoğlu, "Şu anda önümüzde gelen kurulların yapısının değişmesi ile ilgili statü değişikliğinde 3., 2. ve 1. Lig kulüplerinin göstermiş olduğu destek takdirin üzerindedir. 9 günlük bayram süresince herkesin tatilde olduğu bir dönemde hukuk kurulları ile birlikte sürekli İstanbul'da toplantı halindeydik. Bugün bu değişikliğin hazır hale gelmesi ve gündeme yetiştirilmesinde takınmış oldukları tavır ve göstermiş oldukları çaba Türk futbolunda bir anlamda önemli bir kilometre taşıdır. Sadece sıkıntılarımızda birlikte değiliz, problemler hepimizin problemleridir. Bu problemleri birlikte çözmek zorundayız. Bu süreç içerisinde çalışan herkese teşekkür ediyorum" cümlelerine yer verdi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Türk futbolunun sorunlarını, futbol ailesi ve futbolun paydaşları çözer. Bunun dışındaki hiçbir irade bizim irademizin üzerinde bir güce sahip olamaz. Önemli sıkıntı olarak gündeme getirmiş olduğumuz yayıncı kuruluşla yaşanan sıkıntılar, kurulların ataması ile ilgili sıkıntılar ki bu sorunları inşallah bugün hallediyoruz. Kulüp lisans ve Fair-play talimatlarında yaşamış olduğumuz sorunlar ki Beşiktaş kulübümüzün sayın başkanının bu konuda ciddi bir beklentisi var. Aynı hassasiyetle bu konuya da eğileceğimizi tahmin ediyorum. ve yabancı oyuncu sınırlaması konuşuldu tartışıldı. Aslında saatler sürecek bir tartışmadır bu. Bizim görüşümüz şu, yerli oyuncuyu yabancı oyuncuyla rekabet edebilecek bir düzeye getirmeden konulan yasak 60-70'lerin ithalat yasağının bir farklı versiyonu olmanın ötesine geçemez. Biz yerli oyuncuyu yabancı oyuncuyla rekabet edebilecek düzeye, mücadele seviyesine ve dirence getirmedikten sonra konulan yasağın hiçbir anlamı yok. Rekabet edilebilir düzeye geldikten sonra yasağa ihtiyaç kalmayacaktır."

"Gençlerimizin mücadele anlamında önünü açmak da TFF'nin görevi"

"Kulüpler birliği, Trabzonspor, Fenerbahçe, Göztepe ve diğer birçok kulübümüzle 2-3 yıldır sürekli olarak önerge veriyoruz" diyen Ağaoğlu, "Rezervlik uygulaması dedik, farklı versiyonlar öne sürdük. Bunların altyapısı yapılmadan sağlıklı bir sistem kurulması, gençlerimizin rekabet düzeyi yüksek bir ligde oynamadan yabancı oyuncularla rekabet etmesi mümkün değil. Seyit başkanın sunmuş olduğu konu bu konunun alt yapısını oluşturuyor. Bu işin temeli gençlerimizin mücadele anlamında önünü açmak da TFF'nin görevi" diyerek konuşmasını sonlandırdı. - ANKARA

Son dakika haberleri... Ahmet Ağaoğlu: Yayıncı kuruluşla yaşanan sıkıntıların çok büyük bir bölümünün de bizden kaynaklandığı şeklinde bir algı oluştu

Futbol Federasyonu, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Ahmet Ağaoğlu: 'Yayıncı kuruluşla yaşanan sıkıntıların çok büyük bir bölümünün de bizden kaynaklandığı şeklinde bir algı oluştu' - Son Dakika Spor


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