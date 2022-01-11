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Son dakika haberleri: Ahmet Çalık'ın cenazesi Elmadağ'a gönderildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ahmet Çalık'ın cenazesi Elmadağ'a gönderildi

11.01.2022 15:19

Son dakika haberi... Ahmet Çalık'ın cenazesi Elmadağ'a gönderildi Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Ahmet Çalık'ın cenazesi Elmadağ'a gönderildi

ANKARA - Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere kaldırıldığı adli tıpta yapılan inceleme sonrasında defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kaza, sabah 09.00 sularında Ankara'nın Gölbaşı ilçesi çıkışındaki Ankara - Niğde Karayolu'nun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Konyaspor forması giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık, sürücülüğünü yaptığı 06 CLK 94 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmişti. Şarampole uçan araç metrelerce sürüklenip takla atarak savrulmasının ardından durmuştu. Kazanın sonrasında çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayarak metrelerce savrulan Çalık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Genç futbolcunun cenazesi, en yakın hastane olan Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi gönderilmişti. Çalık'ın ailesi, yakın arkadaşları ve sevenleri hastanede gözyaşına boğuldu. Çalık'ın cenazesi, Keçiören Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ikindi namazında defnedilmek üzere Elmadağ'a gönderildi.

Ayrıca, Çalık'ın Konya'dan Ankara'ya nikah günü almak için geldiği öğrenildi.

Son dakika haberleri: Ahmet Çalık'ın cenazesi Elmadağ'a gönderildi
Son dakika haberleri: Ahmet Çalık'ın cenazesi Elmadağ'a gönderildi
Son dakika haberleri: Ahmet Çalık'ın cenazesi Elmadağ'a gönderildi

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Konyaspor, Elmadağ, Ankara, Milli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Ahmet Çalık'ın cenazesi Elmadağ'a gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Ahmet Çalık'ın cenazesi Elmadağ'a gönderildi - Son Dakika
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