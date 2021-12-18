Son dakika haberleri: Ahmetli'de çıkan yangında yaşlı çifti itfaiye kurtardı - Son Dakika

Ahmetli'de çıkan yangında yaşlı çifti itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, bir evde çıkan yangında yaşlı çift itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, evden sıçrayan alevlerden park halindeki bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Demirciler Sokak'ta bulunan 3 katlı evin 2. katında meydana geldi. Evden çıkan alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık 112 ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken Sarıkaya çiftini alevlerden kurtardı. Sarıkaya çifti sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ahmetli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken evde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan apartmanın önünde park halinde olan 45 B 1535 plakalı otomobil evden sıçrayan alevlerden kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.