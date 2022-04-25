Son dakika haberleri... Ahmetoğlu köyündeki yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Ahmetoğlu köyündeki yangında ev kullanılamaz hale geldi

25.04.2022 03:35
Son dakika haberleri... Ahmetoğlu köyündeki yangında ev kullanılamaz hale geldi

Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Ahmetoğlu köyünde yangın çıktı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Ahmetoğlu köyünde yangın çıktı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Ahmetoğlu köyünde yaşandı. Köyde bir evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin durumu fark etmesi sonucu Devrek itfaiye amirliğine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken yangından kimse zarar görmedi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ZONGULDAK

Son dakika haberleri... Ahmetoğlu köyündeki yangında ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri... Ahmetoğlu köyündeki yangında ev kullanılamaz hale geldi

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Zonguldak, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Ahmetoğlu köyündeki yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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