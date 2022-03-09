Son dakika haberleri: Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü

09.03.2022 02:15

Son dakika gelişmesine göre Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 2 katlı ahşap bina alev alev yandı.

Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 2 katlı ahşap bina alev alev yandı.

Yangın saat 09.00 sıralarında Orhaniye mahallesi Mesudiye caddesinde bulunan Erol Bora'ya ait 2 katlı ahşap binanın 2. katında henüz belirlemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken bitişikte bulunan binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ettiler. Çıkan yangın 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Yangın sonucu binada hasar oluştu. Mahalle sakinleri meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberleri: Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü
Son dakika haberleri: Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü
Son dakika haberleri: Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü

YORUMLAR
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İnegöl, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü - Son Dakika


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