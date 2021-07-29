Üye Girişi
Son dakika haberleri... Ahşap palet üreticilerinden orman yangını açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ahşap palet üreticilerinden orman yangını açıklaması

29.07.2021 16:49
Son dakika haberleri... Ahşap palet üreticilerinden orman yangını açıklaması, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Tüm Ahşap Palet ve Malzeme Üreticileri Derneği (PALDER) Yönetim Kurulu üyeleri, çıkan orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme yaptılar.

Tüm Ahşap Palet ve Malzeme Üreticileri Derneği (PALDER) Yönetim Kurulu üyeleri, çıkan orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme yaptılar.

Yapılan açıklamada Akdeniz ve Ege bölgelerinde devam eden orman yangınlarının büyük çaplı ekonomik kayba yol açtığı, bundan da önemlisinin Manavgat'ta çıkan yangında olduğu gibi bazen can kaybı da yaşanabildiği, bu nedenle de muhtemel yangınlara karşı toplumun tüm kesimlerinin dikkatli olması gerektiği de önemle vurgulandı. Ormanların başta insan olmak üzere, tüm canlıların yaşayabilmesi için elzem olduğu belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Ana ham maddesi orman emvali olan Ahşap palet üreticileri olarak dün Manavgat'ta çıkan ve çok büyük bir alana yayılarak 3 kişinin ölmesine, canlı hayvanların ve ekili ürünlerin telef olmasına, ev ve iş yerlerinin yanmasına neden olarak büyük bir faciaya yol açan yangın içimizi yaktı. Facia bununla da sınırlı kalmadı maalesef. Adana, Osmaniye, Mersin ve Muğla'da yangınlar çıktı ve halen devam ediyorlar. PALDER Yönetim Kurulu olarak, öncelikle yangına müdahale sırasında hayatlarını kaybeden yöre sakinlerimize yüce Allah'tan rahmet ve yakınlarına da başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yangına müdahale için büyük bir gayretle çalışan Orman Genel Müdürlüğü söndürme ekipleri civardaki itfaiye ekipleri ve gönüllülere yürek dolusu teşekkür ediyoruz. Bu acıların tekrar yaşanmaması için herkesi çok dikkatli olmaya davet ediyoruz. Şu anda tüm otların kuruduğu ormanların yangına aşırı hassas olduğu günlerdeyiz. Lütfen piknik ateşi yakmayalım. Söndürmeden izmarit atmayalım. En küçük bir yangın gördüğümüzde derhal yetkililere haber verelim. Unutmayalım, ormanlar ülkemizin can damarlarıdır. Temiz havamızı da, akan suyumuzu da onlara borçluyuz. Ormanlar topraklarımızın erozyon ile yok olmasını önlüyor. Ormanlarımız aynı zamanda ekonomik değerdir. Günlük hayatımızda kullanılan birçok ürün ormanlardan elde edildiğini unutmayalım." - BURSA

Son dakika haberleri... Ahşap palet üreticilerinden orman yangını açıklaması

Manavgat, Akdeniz, Yangın, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Ahşap palet üreticilerinden orman yangını açıklaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Manavgat'taki adeta can pazarı yaşandı! Alevler içinde kalan mahalleden zor kurtuldular 18:11 Manavgat'taki adeta can pazarı yaşandı! Alevler içinde kalan mahalleden zor kurtuldular Kaza yapan hastanın elleri ve ayakları bağlandı! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Deliryum tablosu gelişti 17:56 Kaza yapan hastanın elleri ve ayakları bağlandı! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Deliryum tablosu gelişti İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam! En kısa mesafe 311 lira oldu 17:52 İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam! En kısa mesafe 311 lira oldu
Yangından etkilenen kaplumbağaya elleriyle su içiren Özel Harekat Polisleri, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'ndan kutlama aldı 17:35 Yangından etkilenen kaplumbağaya elleriyle su içiren Özel Harekat Polisleri, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'ndan kutlama aldı 8 yıl önceki tartışma tekrar alevlendi! Trabzon'da akrabalar arasında çıkan çatışmada 4 ölü 17:29 8 yıl önceki tartışma tekrar alevlendi! Trabzon'da akrabalar arasında çıkan çatışmada 4 ölü Bodrum ve Milas'ta alevler büyüdü! Büyük otellerde bulunan turistler teknelerle tahliye edildi 17:23 Bodrum ve Milas'ta alevler büyüdü! Büyük otellerde bulunan turistler teknelerle tahliye edildi
Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti 16:59 Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız 16:49 Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız

Son Dakika Haberleri
18:10 Manavgat'taki adeta can pazarı yaşandı! Alevler içinde kalan mahalleden zor kurtuldular
18:00 TFF'nin başlattığı ilginç orman projesi! Her sarı kart için 1, kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek
17:51 İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam! En kısa mesafe 311 lira oldu
17:50 Alişan'a bir acı daha! Kardeşinden sonra kuzenini de kaybetti
17:32 Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi
17:25 Türk takımlarının karnesi kötü! Avrupa'da 97 maçta 56 mağlubiyet
17:23 Bodrum ve Milas'ta alevler büyüdü! Büyük otellerde bulunan turistler teknelerle tahliye edildi
16:52 Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti
16:44 Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir
16:32 Mesut Özil orman yangınlarına kayıtsız kalmadı! Yıldız futbolcu vatandaşlara seslendi
ABD karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı uzatmalara götüren Filenin Sultanları, son sette kaybetti ABD karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı uzatmalara götüren Filenin Sultanları, son sette kaybetti         
18:18
TFF'nin başlattığı ilginç orman projesi! Her sarı kart için 1, kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek TFF'nin başlattığı ilginç orman projesi! Her sarı kart için 1, kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek         
18:01
750 minibüs ve 250 dolmuş taksiye dönüşecek 750 minibüs ve 250 dolmuş taksiye dönüşecek         
17:54
Alişan'a bir acı daha! Kardeşinden sonra kuzenini de kaybetti Alişan'a bir acı daha! Kardeşinden sonra kuzenini de kaybetti         
17:51
Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi         
17:33
Türk takımlarının karnesi kötü! Avrupa'da 97 maçta 56 mağlubiyet Türk takımlarının karnesi kötü! Avrupa'da 97 maçta 56 mağlubiyet         
17:25
Parçalanıp toprağa gömülen karı kocanın cinayetinde yeni detaylar! Bir numaralı şüpheli üvey kız kardeş Parçalanıp toprağa gömülen karı kocanın cinayetinde yeni detaylar! Bir numaralı şüpheli üvey kız kardeş         
17:09
Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti         
16:52
Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir         
16:45
Son Dakika: Türkiye'nin güneyini esir alan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı Son Dakika: Türkiye'nin güneyini esir alan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı         
15:59
Çaresiz çiftçi yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin Çaresiz çiftçi yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin         
15:30
Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar         
15:28
Eşiyle tartıştıktan sonra kafasına sıktığı söylenen genç annenin ölümünde cinayet iddiası Eşiyle tartıştıktan sonra kafasına sıktığı söylenen genç annenin ölümünde cinayet iddiası         
15:20
Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı         
14:07
Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil         
13:29
Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var         
12:10
Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış         
11:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 18:32:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Ahşap palet üreticilerinden orman yangını açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement