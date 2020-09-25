Son dakika haberleri... Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2000'li yıllarda bedeli ödenen ilaç sayısı 3 bin...

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk : "2000'li yıllarda bedeli ödenen ilaç sayısı 3 bin 986 iken, bugün iki kattan daha fazla artarak toplam 8 bin 748 ilaç geri ödeme listemizde. - ANKARA

Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu?