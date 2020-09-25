Son dakika haberleri... Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2000'li yıllarda bedeli ödenen ilaç sayısı 3 bin...
Son dakika ekonomi haberi: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2000'li yıllarda bedeli ödenen ilaç sayısı 3 bin 986 iken, bugün iki kattan daha fazla artarak toplam 8 bin 748 ilaç geri ödeme listemizde.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2000'li yıllarda bedeli ödenen ilaç sayısı 3 bin 986 iken, bugün iki kattan daha fazla artarak toplam 8 bin 748 ilaç geri ödeme listemizde. - ANKARA
Selçuk, İlaç, Ekonomi, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:33 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri... Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: '2000'li yıllarda bedeli ödenen ilaç sayısı 3 bin... - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu? Videkonferans toplantısında bir kadının göğsünü öpen milletvekili istifa etti Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı "Anne çok güzel oldum" diyerek girdiği ameliyattan çıkamadı ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı