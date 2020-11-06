Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, depremden etkilenen vatandaşlar için İzmir'e bugün 10 milyon lira daha kaynak aktarıldığını bildirdi

Son dakika haberler... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, depremden etkilenen vatandaşlar için İzmir'e bugün 10 milyon lira daha kaynak aktarıldığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, depremden etkilenen vatandaşlar için İzmir'e bugün 10 milyon lira daha kaynak aktarıldığını bildirdi

Selçuk, İzmir, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, depremden etkilenen vatandaşlar için İzmir'e bugün 10 milyon lira daha kaynak aktarıldığını bildirdi - Son Dakika

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