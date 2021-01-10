Numan Kurtulmuş ile Bakan Selçuk'tan, 'sözde cumhurbaşkanı' tepkisi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Girdiği tüm seçimlerden mutlak bir galibiyetle çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' diyerek demokrasiye ve millet iradesine karşı alenen düşmanlık yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na en büyük cevabı aziz milletimiz 2023'te verecektir." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"19 yıldır girdiği her seçimi kazanıp milletimizin teveccühüne mazhar olan bir lidere 'sözde Cumhurbaşkanı' demek, milli iradeyi yok saymaktır. Meşru ve demokratik yollardan seçilen Cumhurbaşkanlığı makamına saygı, muhalefetin de görevidir."