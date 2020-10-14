AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 81 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ve 347 Sosyal Hizmet Merkezleri'nde (SHM) 'Kadın Hizmetleri İrtibat Noktaları' oluşturduklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 81 ildeki ŞÖNİM'ler ile 145 Kadın Konukevinde şiddet mağduru vatandaşlara kesintisiz hizmet vermeyi sürdürdüklerini kaydetti. ŞÖNİM ve Kadın Konukevleri'nin yanı sıra şiddet mağduru ve beraberindeki çocukların ihtiyaç duydukları konularda sosyal hizmet modellerine erişimlerini kolaylaştırmak, bire bir destek almalarını sağlamak amacıyla SHM'lerin de etkinliğini artırdıklarını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"2020 yılı itibariyle 81 ŞÖNİM ve 347 SHM'de Kadın Hizmetleri İrtibat Noktaları oluşturduk. Bu sayede kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki koruyucu ve önleyici hizmetler, SHM Kadın Hizmetleri İrtibat Noktaları ile daha etkin ve ulaşılabilir hale geldi. Bakanlığın Aile Bilgi Sistemi üzerinden veri akışı yoluyla ilgili birimler arasında kurulan hızlı irtibat ve eşgüdümlü çalışma sayesinde mağdurlarımıza daha kısa sürede ulaşıyoruz."

Bakan Selçuk, Kadın Hizmetleri İrtibat Noktaları'nın 25 Kasım 2019'da 'Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortaklaşa hazırladıkları 75 maddelik 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' içinde de yer aldığını hatırlattı.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, -