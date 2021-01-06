Bakan Selçuk: "Güvensiz koruyucu maske üreticilerine idari para cezası uyguladık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pandemi sürecinde güvensiz maske üreterek halk sağlığını riske atan firmalara idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakan Selçuk, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşların sağlığı ve güvenliği için maske gibi kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine devam edildiğini bildirdi. Kişisel koruyucu donanımların denetimi sonrasında 17 marka/model maske için önleyici tedbir aldıkları, 43 marka için de idari süreç başlattıkları bilgisini veren Bakan Selçuk, "Bu ürünlerle ilgili gerekli görülmesi halinde piyasa arzının yasaklanması ve bertaraf edilmesi gibi işlemler uygulanacak. Ayrıca 14 marka için de test işlemlerimiz devam ediyor. Sürecin tamamlanmasının ardından güvensiz ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) sistemine dahil edilecek. Kimsenin vatandaşlarımızın sağlığı ile oynamasına fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Maske üretiminde art niyetli üreticilerin piyasaya güvenli ürün sunmalarını sağlamak amacıyla gerekli takibin yapıldığının altını çizen Bakan Selçuk, "Yaptığımız planlı ve ihbar denetimleri, kurumlar arası işbirliği vasıtasıyla piyasada bulunan solunum koruyucu ve diğer kişisel koruyucu donanımların güvenli olması, hiçbir koruma sağlamayan, standartlara uygun olmayan maskelerin piyasada bulunmaması konusunda faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecek" diye konuştu.

"Sağlık çalışanlarına güvenli ürün tedarik ediliyor"

Covid-19 pandemisi sürecinde özellikle sağlık çalışanlarının kullandığı kişisel koruyucularla ilgili Devlet Malzeme Ofisi, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yaptıklarını belirten Bakan Selçuk, "Bakanlığımızın koordinasyonu ile 200'den fazla marka ve model kişisel koruyucu donanım, onaylanmış kuruluşlarda test ediliyor. Böylece sağlık çalışanlarına güvenli ürün tedariki sağlanmasında katkıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, artan ihtiyaç nedeniyle kişisel koruyucu donanım üretmek isteyen üreticilere güvenli ve uygun üretim konusunda teknik destek sağlandığını da vurguladı.

"Onaylı kuruluşlar sayesinde piyasaya güvenli ürün sunuluyor"

Geçmiş yıllarda maske belgelendirmesinin ülkemizde kısıtlı imkanlarla yapılabildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, artık onaylanmış kuruluşların altyapısının geliştirilmesi sayesinde piyasaya güvenli ürün sunulmasının kolaylaştığını belirtti. Selçuk, "Kişisel koruyucu donanımı üretmek isteyen girişimcilere ve üreticilere güvenli ürün üretimi ve doğru belgelendirme konusunda Bakanlığımız tarafından bilgilendirme yapılıyor. Kişisel koruyucu donanımlara yönelik CİMER, resmi yazı ve KKD İhbar Şikayet hattı gibi iletişim kanallarımız üzerinden gelen bilgi edinme başvurularına cevap veriliyor" dedi. - ANKARA