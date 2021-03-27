Ramazan öncesinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı

Bakan Selçuk, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan yardımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Selçuk, "Her il ve ilçede kurulu bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, muhtaç hanelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yıl boyunca ayni ve nakdi olarak gıda yardımı yapıyoruz. Buna ek olarak her yıl ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik birer periyodik pay tutarında ilave kaynak aktarıyoruz." bilgisini paylaştı.

HIZLI BİR ŞEKİLDE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE AKTARILACAK

Gıda yardımı yapılması amacıyla gönderilen kaynağın ramazan ayı öncesinde ulaştırılması için gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Selçuk, bu kapsamda SYDV'lere toplam 183,2 milyon lira kaynak aktarıldığını belirtti. Bakan Selçuk, aktarılan paranın, ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılması için SYDV'lerin titiz çalışma yürüttüklerini ifade etti.