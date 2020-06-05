Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip korona virüs salgınına karşın çalışanlara...
Son dakika ekonomi haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip korona virüs salgınına karşın çalışanlara yönelik önleyici tedbirler almaya devam ediyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip korona virüs salgınına karşın çalışanlara yönelik önleyici tedbirler almaya devam ediyor. Salgın sürecinde bulaş riskinin yüksek olduğu inşaat sektöründe 159 bin 368 şantiyeyi ve 1 milyon 135 bin 778 çalışanı doğrudan ilgilendiren 19 maddelik tedbir kılavuzu yayımlayan Bakanlık, son olarak Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ile yeni bir işbirliğine imza attı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 10:03 Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip korona virüs salgınına karşın çalışanlara... - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı 18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu Güne düşüşle başlayan gram altın 372 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen dolar 6,76'dan işlem görüyor Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı