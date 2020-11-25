Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "kadına şiddete dur" çağrısı paylaşımı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "kadına şiddete dur" çağrısı paylaşımı

25.11.2020 19:06

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dizilerdeki karakterlerin kadına yönelik şiddete dikkat çektiği bir kamu spotu hazırladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dizilerdeki karakterlerin kadına yönelik şiddete dikkat çektiği bir kamu spotu hazırladı. Dizilerdeki karakterlerden "kadına şiddete dur" çağrısı spotunda Binnur Kaya, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu yer aldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, sevilen televizyon dizilerindeki karakterlerin kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çektiği bir kamu spotu hazırladı.

Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerde yer alan 6 karakterin, aile içerisindeki şiddete ilişkin ifadelerine yer verilen kamu spotunda, Kırmızı Oda dizisinden Alya isimli karakter, "Ben ne yaptım size? Beni neden hiç kimse sevmiyor? Öldürecek misiniz beni? derken, Masumlar Apartmanı'ndan Han isimli karakter de, "Benim annem neden diğer anneler gibi değil?" şeklindeki duygusunu paylaştı.

Çocuk karakterlerinin aile içerisindeki şiddetten ne kadar etkilendiğinin göstergesi de olan videoda, Masumlar dizisi karakterlerinden Gülben, "Beni siz böyle yaptınız" derken, Safiye isimli karakter de "Beni hep aşağıladılar. Hep dövdüler. Suçum neydi ki benim" ifadelerini kullandı.

Şiddetin virüs gibi bulaştığı mesajının verildiği kamu spotunda, Kırmızı Oda'nın psikolog karakteri olan Doktor Hanım da, "Şiddet Görerek, izleyerek öğrenilir. Nesilden nesle aktarılır. Yayıldığında ise sadece bedenleri değil ruhları da yaralar, hayatları karartır. Gelin sevgi ve merhamet aşımız olsun. Hep birlikte mücadelede ederek şiddet zincirini kıralım" diyerek şiddetin bulaşıcılığına vurgu yaptı.

Bakanlığın hazırladığı kamu spotuna dizilerin oyuncularından Binnur Kaya, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu da katılarak, kadına yönelik şiddetle mücadeleye desteklerini verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından kadına şiddete dur çağrısı paylaşımı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından kadına şiddete dur çağrısı paylaşımı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından kadına şiddete dur çağrısı paylaşımı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından kadına şiddete dur çağrısı paylaşımı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından kadına şiddete dur çağrısı paylaşımı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından kadına şiddete dur çağrısı paylaşımı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından kadına şiddete dur çağrısı paylaşımı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından kadına şiddete dur çağrısı paylaşımı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından kadına şiddete dur çağrısı paylaşımı

Merve Dizdar, Binnur Kaya, Kamu Spotu, Ezgi Mola, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 'kadına şiddete dur' çağrısı paylaşımı - Son Dakika


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