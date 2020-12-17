Son dakika haberleri... Aile içi kavgada kendini vuran kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Aile içi kavgada kendini vuran kişi öldü

17.12.2020 13:20
Son dakika haberleri... Aile içi kavgada kendini vuran kişi öldü, System.String[]

Son dakika haber: Malatya'da kavga sırasında silahla kendini vurarak ağır yaralayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da kavga sırasında silahla kendini vurarak ağır yaralayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Hasgül Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda 31 yaşındaki E.E. ile eşi arasında ailevi bir konudan dolayı tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından E.E. evde bulunan pompalı tüfeği göğsüne tutarak ateşledi. Olayın ardından ağır yaralanan E.E. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan E.E. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA

Son dakika haberleri... Aile içi kavgada kendini vuran kişi öldü

Yavuz Selim Mahallesi, Yeşilyurt, Malatya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Aile içi kavgada kendini vuran kişi öldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İbrahim Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti Kayınvalidesini 'virüs bulaştırmasın' diyerek yastıkla boğan damat tahliye edildi İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi
Son Dakika! Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron koronavirüse yakalandı Son Dakika! Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron koronavirüse yakalandı         
12:30
Gattuso, hakeme küfreden oyuncusu Insigne'yi savundu: Bu sadece İtalya'da oluyor Gattuso, hakeme küfreden oyuncusu Insigne'yi savundu: Bu sadece İtalya'da oluyor         
12:14
Seren Serengil, canlı yayında kendisine Seren Serengil, canlı yayında kendisine "İkiyüzlü" diyen Arto ile yüzleşti         
12:02
Ali Koç Samandıra'da sahaya indi ve futbolcuları fırçaladı Ali Koç Samandıra'da sahaya indi ve futbolcuları fırçaladı         
11:37
Markette 11 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahsın 15 yıla kadar hapsi istendi Markette 11 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahsın 15 yıla kadar hapsi istendi         
11:21
Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor         
11:07
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti         
10:31
Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu         
09:47
Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş         
09:41
Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi         
08:20
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu         
00:08
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 13:33:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Aile içi kavgada kendini vuran kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei