Son dakika haberleri... Aile içi kavgada kendini vuran kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Aile içi kavgada kendini vuran kişi öldü
17.12.2020 13:20
Son dakika haber: Malatya'da kavga sırasında silahla kendini vurarak ağır yaralayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Malatya'da kavga sırasında silahla kendini vurarak ağır yaralayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Hasgül Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda 31 yaşındaki E.E. ile eşi arasında ailevi bir konudan dolayı tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından E.E. evde bulunan pompalı tüfeği göğsüne tutarak ateşledi. Olayın ardından ağır yaralanan E.E. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan E.E. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA
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