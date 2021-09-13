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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık gençlerle buluştu - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık gençlerle buluştu

13.09.2021 19:43
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık gençlerle buluştu, System.String[]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye'de darbe dönemlerinin her birisi, aslına bakarsanız Türkiye'nin birikimini kırmak için hazırlanmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye'de darbe dönemlerinin her birisi, aslına bakarsanız Türkiye'nin birikimini kırmak için hazırlanmıştır. 12 Eylül, o yıllar için çok kıymetli insan kaynağı olan üniversiteli gençleri kırmıştır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti İstanbul Gençlik Kollarının Edirne'nin Keşan ilçesinde Gökçetepe Tabiat Parkı'nda düzenlediği "Eğitim ve Motivasyon Kampı"nda genç kızlarla ile bir araya geldi. Bakan Yanık, burada düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin İstanbul İl Başkanlığının kurucularından olduğunu belirterek, o dönemde yaptıkları çalışmaları anlattı. Gençlere, "Enerjiniz inanılmaz güzel, bizi heyecanlandırıyor. Sizin enerjiniz, gayretiniz, samimiyetiniz bize sorumluluklarımızı yeniden hatırlatıyor" diye seslenen Yanık, zor koşullarda fedakar insanların omuzlarında yükselen bu hareketin bugün geldiği noktanın çok büyük bir emeğin karşılığında gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye'de 12 Eylül döneminde yaşananları da anımsatan Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Türkiye'de darbe dönemlerinin her birisi, aslına bakarsanız Türkiye'nin birikimini kırmak için hazırlanmıştır. 12 Eylül, o yıllar için çok kıymetli insan kaynağı olan üniversiteli gençleri kırmıştır. 12 Eylül'ün Türkiye tarihinde onarılmaz yaralarından birisi o dönemin çok kıymetli olan üniversite gençliğini birbirine düşürmesidir.

İkincisi demokrasiye vurduğu derin darbe ve sonrasıdır. 1950'de ilk seçimlerde, sandığa katılım oranı yüzde 95-96 civarındadır, kadınlarda ise bu oran yüzde 98'dir. Çünkü bu ülkenin insanının kendi kaderini tayin etme isteği ve Anadolu irfani dediğimiz ruhu iliklerine kadar hissetmesi bir gerçektir. Bu ülkenin insanı, o tek parti oligarşisinden kurtulmayı, kendi kaderini tayin etmeyi, sisteme bir şekilde dahil olmayı sadece siyasetle mümkün görmüştür, sandıkla mümkün görmüştür ve her seferinde sandığa, siyasete, seçimlere en üst düzeyde ilgi göstermiştir. O yüzden, dünyada bugün siyaseti küçümseyenlere, siyaseti herhangi bir şekilde tahkir edenlere, 'siyaset şöyledir, siyasetçiler şudur, budur' laflarına asla kulak asmayın. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu siyasi denklem içerisinde, bu tablo içerisinde siyasetin kodlarını yeniden yazan isimdir. Biz onunla beraber, başlattığı hareketin içerisinde siyaset icra eden insanlar olarak, özellikle genç ve genç kadınlar olarak çok şanslı olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

"Son 20 yılda Türkiye'ye hak ettiği kaderi yazan bir hareketin içindesiniz"

Gençlerin sorumluluklarının ağır olduğunu dile getiren Bakan Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 20 yılda Türkiye'ye hak ettiği kaderi yazan bir hareketin içindesiniz. Bunu lütfen hiç unutmayın. Bunu büyük bir onur nişanesi olarak yakalarınızda taşıyın. Kimsenin herhangi bir şekilde sizin verdiğiniz bu mücadeleyi küçük görmesine, tahkir etmesine asla izin vermeyin, çok önemli bir iş yapıyorsunuz. İçinde bulunduğumuz dönemde, bu işin önemi birkaç kat daha artmıştır. 2001-2002'de şartlar başkaydı ve çok zordu. O gün gerçekten yeniden bir siyaset denklemi kurmak ve Türkiye'yi o içinde bulunduğu dar boğazdan bir yere taşımak gerekiyordu. Onu elhamdülillah yaptık. Onun bir tarafında olmayı Allah bize nasip etti.

Ama bugün 2021'de, 20 yıllık iktidarın devamında Türkiye'nin, bölgenin ve dünyanın içinde bulunduğu şartlarını göz önüne aldığımızda tarihin başka bir önemli noktasında duruyoruz. Aslında yeni bir hareket, yeni bir tarihsel süreç başlatıyoruz. Bu, sadece seçim kazanmak değil. Yaptığımız iş ya da yapmaya aday olduğumuz, sürdürdüğümüz çalışmalar bir seçim kazanmaktan daha öte. Bir tarih yazmak, bir kader tayin etmek ile alakalı bir şeyden bahsediyoruz."

"Kadınların ortak olmadığı hiçbir hareketin devam etme şansı yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasette önemli bir şey daha yaptığını ifade eden Bakan Yanık, "Cumhurbaşkanımız, kadınların siyasetin, sosyal ve ekonomik hayatın bir parçası haline getirilmesi için çaba harcamıştır. Bu çaba çok kıymetlidir. Bu çaba sadece bir seçim kazanmak ya da sadece birkaç kadını meclis üyesi, milletvekili, belediye başkanı yapmak değildir. Bu, tam olarak toplumsal mutabakatı, bir milli duruşun şeklini oluşturmaktır. Tarihin her döneminde şunu biliyoruz; kadınların ortak olmadığı, kadınların destek olmadığı, kadınların ikna olmadığı hiçbir hareketin devam etme şansı yoktur. Bu, siyasi partide de böyledir, ideolojide de böyledir. Her konuda kadınları muhakkak suretle ikna etmeniz gerekiyor. Bakın etrafınıza gerek Türkiye'de gerek dünyada her hareket kadınlar üzerinden başlar. Ama AK Parti olarak bizim bir farkımız var. Kadınları militanlaştıran, terörize eden, kendi fıtri özelliklerinden, kendi insan değerinden uzaklaştıran başkalarından bir farkımız var. O nedir? O, tam da insani olanın, irfani olanın, Müslümanca duruşun, dünyadaki ve Türkiye'deki herkese teklif edilmesidir. Dolayısıyla bizim kadın-erkek insan odaklı bakışımızda, insandan ayrılmak asla yoktur. Asla irfandan, fıtri olandan ayrılmak yoktur" dedi.

"Gençlikten çok umutluyum"

Araştırmalara göre kuşaklar arası farkının giderek azaldığını, iki kardeş arasında bile kuşak farkı oluştuğunu vurgulayan Bakan Yanık, "Dolayısıyla aslında yeni bir dünya kuruluyor, yeni bir hayat biçimleniyor. Ama asıl önemli olan şey gelecek ve gelenek arasında duran ve geleneği geleceğe taşıyacak olan sizlerin bu müktesebatı yüklenip yolunuza devam etmeniz, sizden sonrakilere bırakmanız. O yüzden tarihin çok önemli bir yerinde çok önemli bir sorumluluk taşıyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belediye başkanı, başbakan olduğunda çok genç sayılabilecek bir yaşta bulunduğunu ifade eden Yanık, "Dolayısıyla gençliğin enerjisi, birikimi, heyecanı bizi bugünden yarına taşıyacak olan heyecandır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefon aracılığıyla gençlere seslendi

Bakan Yanık, toplantıdaki gençlerin "Reisi ara" tezahüratları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kampta Gençlik Kollarından 300'den fazla hanım bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlara şöyle seslendi:

"Keşan'daki bütün kızlarımıza, özellikle bu toplantının verimli geçmesini diliyorum. Bu verimli çalışmaların bundan sonraki süreçte de artarak devamını temenni ediyorum. Bu yaz yapılan bu kamplar, inanıyorum ki gerek kızlarımızın gerek erkeklerimizin geleceğine yönelik çok büyük faydalara vesile olacaktır. Dolayısıyla birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi özellikle devam ettirmenizi istiyorum. Hepinize başarılar diliyorum."

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Bakan Yanık, "Size inanan, size güvenen, sizi çok seven, gençlik dediğinde, çocuk dediğinde gözlerinin ışıltısı değişen bir liderle çalışıyorsunuz, böyle bir liderin siyaset hareketinin içerisindesiniz. Bunun kıymetini bildiğinizi çok iyi biliyorum gençler. Sayın cumhurbaşkanımızın selamlamasından sonra söylenecek her söz zaiddir bana göre. Sizlerle bir arada olmaktan çok mutlu olduğumu ne zaman çağırırsanız koşa koşa geleceğimi söylemek istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Yevgeniy Ziniçev, Derya Yanık, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık gençlerle buluştu - Son Dakika


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