Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'e tepki gösterdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı paylaşımda,
"Mescid-i Aksa'da, ibadet eden müslümanlara yönelik İsrail polisinin vahşi saldırısını şiddetle kınıyoruz. Uluslararası kamuoyu görmek istemese de İsrail insanlık suçu işlemektedir. Sessiz kalan bu suça ortaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan İsrail'e tepki - Son Dakika