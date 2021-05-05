Son dakika haberleri | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Uzman psikososyal destek ekiplerimiz Kerim Can'ın yanında"
05.05.2021 09:47
Son dakika haberler... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan ve 46 saatlik çalışma sonucunda bulunan otizmli Kerim Can Güney'in yaşadığı olaydan etkilenmemesi için psikososyal destek ekiplerinin yanında olduğunu açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan ve 46 saatlik çalışma sonucunda bulunan otizmli Kerim Can Güney'in yaşadığı olaydan etkilenmemesi için psikososyal destek ekiplerinin yanında olduğunu açıkladı.
Bakan Yanık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kerim Can evladımızın sağ salim bulunması yüreğimize su serpti. Çocuğumuzun yaşanan olaydan olumsuz etkilenmemesi için uzman psikososyal destek ekiplerimiz Kerim Can'ın yanında. Ailemizi bu süreçte desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
(Mehmet Kalay/İHA)
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