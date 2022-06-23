Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelinden yangından etkilenen 131 kişiye psikososyal destek - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelinden yangından etkilenen 131 kişiye psikososyal destek

23.06.2022 23:03
Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelinden yangından etkilenen 131 kişiye psikososyal destek

Son dakika habere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında 34 uzman personelin afetten etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında 34 uzman personelin afetten etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdiğini belirtti.

Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek, "34 uzman personelimiz afetten etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdi." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Derya Yanık, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelinden yangından etkilenen 131 kişiye psikososyal destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelinden yangından etkilenen 131 kişiye psikososyal destek - Son Dakika
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