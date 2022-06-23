Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek, "34 uzman personelimiz afetten etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Derya Yanık, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelinden yangından etkilenen 131 kişiye psikososyal destek - Son Dakika

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