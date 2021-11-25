Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Şiddete birlikte 'dur' diyelim" paylaşımı - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, "Şiddete birlikte 'dur' diyelim" paylaşımı yapıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2021-2025 yıllarını kapsayan yeni eylem planımız kadına yönelik şiddetle mücadelenin yol haritası olacak. Şiddete birlikte 'dur' diyelim." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca paylaşımda, Bakanlığın bugüne kadar hayata geçirdiği kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planları ve diğer bakanlıklarla yapılan ortak çalışmaların anlatıldığı videoya da yer verildi.