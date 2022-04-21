Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özbaş, şehit polis Özsoy'un ailesiyle iftar yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özbaş, şehit polis Özsoy'un ailesiyle iftar yaptı

21.04.2022 09:44
Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özbaş, şehit polis Özsoy'un ailesiyle iftar yaptı

Son dakika gündem haberi: Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve eşi Ferdane Özbaş, şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy'un ailesiyle birlikte iftar yaptı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve eşi Ferdane Özbaş, şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy'un ailesiyle birlikte iftar yaptı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Özbaş ve eşi, 2016 yılında Mardin'in Midyat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan polis memuru Özsoy'un ailesi Süleyman ve Hafize Çetin'in iftar konuğu oldu.

Özbaş, Çetin ailesine ev sahipliği için teşekkür etti, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy, Mardin'e tayin olmadan önce İstanbul'da Sultanahmet Camisi'nde görev yaptığı sırada buradaki bir patlamanın önlenmesinde de kahramanlık göstermişti.

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Polis Memuru, Mardin, Edirne, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özbaş, şehit polis Özsoy'un ailesiyle iftar yaptı - Son Dakika


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