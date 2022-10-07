Aileler arasında miras kavgası çıktı: Birbirlerine tahta taş ve sopalarla saldırdılar - Son Dakika
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Aileler arasında miras kavgası çıktı: Birbirlerine tahta taş ve sopalarla saldırdılar

07.10.2022 09:41

Aileler arasında miras kavgası çıktı: Birbirlerine tahta taş ve sopalarla saldırdılar Arnavutköy'de aileler arasında miras kavgası kamerada Arnavutköy'de aileler arasında çıkan miras kavgasında, taraflar birbirlerine tahta, taş ve sopalarla saldırdılar.

Aileler arasında miras kavgası çıktı: Birbirlerine tahta taş ve sopalarla saldırdılar

Arnavutköy'de aileler arasında miras kavgası kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de aileler arasında çıkan miras kavgasında, taraflar birbirlerine tahta, taş ve sopalarla saldırdılar. Yaşanan kavga anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aileler arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine tahta, taş ve sopa gibi ellerine ne geçtiyse fırlatarak saldırdı. Yaşanan kavga anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan, akşam saatlerinde yaşanan kavga sonrasında ise aile kavgası daha da büyüdü İddiaya göre akşam saatlerinde yaşanan kavga nedeni ile yeğenlerini hastanelik eden amcanın yaşadığı apartmana kavgaya karışan yeğenin dayıları ateş açtı. Polis olaylarla alakalı geniş çaplı çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aileler arasında miras kavgası çıktı: Birbirlerine tahta taş ve sopalarla saldırdılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aileler arasında miras kavgası çıktı: Birbirlerine tahta taş ve sopalarla saldırdılar - Son Dakika
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