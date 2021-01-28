Son dakika haberleri: Ailesini siyanürle öldüren sanığın cezası belli oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ailesini siyanürle öldüren sanığın cezası belli oldu

28.01.2021 13:02
Son dakika haberleri: Ailesini siyanürle öldüren sanığın cezası belli oldu, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'de siyanürlü suyu içirerek anne ve babasını öldüren, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşini de yaralayan tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan'a 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

İzmir'de siyanürlü suyu içirerek anne ve babasını öldüren, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşini de yaralayan tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan'a 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldüren, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan'ın (21) yargılandığı davada karar çıktı devam edildi. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, anne ve babasını öldüren Mahmut Can Kalkan'a "kimyasal silah kullanmak suretiyle kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet ve "kimyasal silah kullanmak suretiyle kastan öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

İzmir'de 14 Mayıs 2019'da Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirmişti. 16 yaşındaki kardeşi Emir Can Kalkan sıvıyı içmeyi reddederken, evdeki küçük kardeşi Mehmet Taha Kalkan da siyanürden etkilenmişti. Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybederken, Emir Can ve Mehmet Taha Kalkan (4) ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Zanlı Mahmut Can Kalkan, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kalkan hakkında 2 kez müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Mahmut Can, Kimyasal, Silah, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ailesini siyanürle öldüren sanığın cezası belli oldu - Son Dakika


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