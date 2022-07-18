Son dakika haberleri | Ailesiyle tartışan genç kendini silahla yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Ailesiyle tartışan genç kendini silahla yaraladı

18.07.2022 23:48
Son dakika haberleri | Ailesiyle tartışan genç kendini silahla yaraladı

Edinilen son dakika haberine göre Malatya'da ailesiyle tartışan 22 yaşındaki genç, silahla kendini yaraladı.

Malatya'da ailesiyle tartışan 22 yaşındaki genç, silahla kendini yaraladı.

Olay, saat 22.30 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağıbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Konak yolu Cennet Bahçesi mevkiinde bir kişinin silahla yaralandığı bilgisi üzerine olay yerine intikal eden ekipler, yolda elinden silahla vurulmuş D.S. (22) ile karşılaştı. Yaralı genç, bölgeye çağrılan ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. İlk ifadesinde tanımadığı bir kişi tarafından olayın gerçekleştirildiğini söyleyen D.S.'nin daha sonra aile içi tartışma sonrası sinirlenerek avuç içerisine kendisinin ateş ettiğini belirttiği öğrenildi. Yaralı gencin hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı - MALATYA

YORUMLAR
500
Otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı Otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı Malatya'da 227 atık toplayıcısı kayıt altına alındı Malatya'da 227 atık toplayıcısı kayıt altına alındı
Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Ailesiyle tartışan genç kendini silahla yaraladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:45 Beşiktaş'a sezon öncesi kara haber: Ameliyat geçirecek Josef de Souza 3 ay boyunca sahalardan uzak kalacak
23:43 Erdoğan'ın açıkladığı KYK borcu düzenlemesinde detaylar ortaya çıktı: 26 milyar liralık enflasyon farkı silindi
23:10 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun EYT paylaşımına AK Parti'den yanıt: Oynadığınız oyunun sonu game over
22:46 Konya'da büyük ihmalkarlık! Mahalleye bırakılan içi asit dolu variller 20 hayvanın yaralanmasına sebep oldu
22:01 İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü: Kuzeni Sefa Dönmez uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi
21:47 Bulgaristan'da hükümet krizi sürüyor: Dördüncü parti de hükümeti kuramazsa erken seçime gidilecek
21:05 Ordu'da traktörün lastiklerini yıkamak isteyen sürücü akıntıya kapıldı: Mahsur kaldığı dereden halatla kurtarıldı
20:59 Yerli otomobil Togg'da geri sayıma geçildi: Deneme üretimi için hazırlıklar başladı
20:23 Doktorların uyarısı nafile! Etiyopyalılar asırlardır süren geleneğini sürdürerek çiğ et yemeye devam ediyor
19:53 KYK kredileriyle ilgili alınan karar sonrası Twitter'da gündem olan Kılıçdaroğlu'ndan hükümete gönderme: EYT yükleniyor...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 00:04:38. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Ailesiyle tartışan genç kendini silahla yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement