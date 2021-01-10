Son dakika haberleri! AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Sarıoğlu ve basın mensuplarından jandarmaya ziyaret - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu ve basın mensupları Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik Komutanlığını ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu ve basın mensupları, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Ünlü'ye ziyarette bulundu.

Sarıoğlu, pandemi döneminde zor şartlar altında çalışan Ünlü ve ekibine görevlerinde başarılar diledi.

Daha sonra Başkan Sarıoğlu ve basın mensupları Bölge Trafik Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.